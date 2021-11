Perfeito para sábado: aprenda receita incrível de camarão empanado na tapioca

Amado pelos brasileiros, o camarão – seja frito, na moqueca ou como for – é um fruto do mar que não pode faltar no cardápio do final de semana. A receita de camarão empanado na tapioca é uma dessas que você deve dar uma chance, pois é irresistível, super fácil de fazer e leva apenas 50 minutinhos para ficar pronta. Confira o passo a passo, dado pela Cook’n Enjoy.