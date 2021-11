Perto da elite, torcida do Coxa lota o Couto Pereira – Futebol Interior

Curitiba, PR, 14 (AFI) – O Coritiba está a um passo da elite nacional e conta com o apoio total de sua torcida. A festa da torcida coxa-branca no Couto Pereira, hoje (14) foi muito bonita. Depois de 1 ano e 9 meses de restrições, devido a pandemia da Covid-19, a casa do Coritiba, enfim, pode abrir 100% de sua capacidade para receber seus torcedores para a 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E a galera compareceu em peso, chegando bem mais cedo no Alto da Glória para recepcionar os jogadores na tradicional rua de fogo. O clube registrou um total de 28.451 pessoas presentes nas arquibancadas.

No barulho do apito final do árbitro, o estádio virou em festa! A multidão que compareceu no Couto pode acompanhar de perto a comemoração dos jogadores, que fizeram questão de rodear o campo, saudando a torcida.

Afinal, foi um passo extremamente importante, que aproxima ainda mais o Coxa de seu objetivo, que é o retorno à série A do Campeonato Brasileiro.

Nessa reta final de campeonato e em meio a diversas ações promovidas pelo clube para fomentar a associação e apoio de seus torcedores, o Coxa bateu a meta importante de 19 mil associados.