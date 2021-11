Perto do acesso, Botafogo tem difícil missão contra Ponte para manter a liderança; Sampaio Corrêa e Vila Nova também jogam – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Com o calendário apertado, nem mesmo em dia de rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar com a Seleção Brasileira em campo, a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B deixa de ter jogos. E, na noite nesta quinta-feira (11), serão dois grandes duelos que irão fechar as disputas da 35ª rodada, com destaque para o líder Botafogo que encara a Ponte Preta, fora de casa, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h.

Embalado por duas vitórias seguidas, a última delas em cima do arquirrival Vasco, por 4 a 0, em pleno Estádio São Januário, o Botafogo-RJ tenta se firmar na liderança para ficar cada vez mais perto do acesso para só depois pensar em abrir distância dos adversários na busca pelo título. Atualmente com 62 pontos, o Fogão está na primeira colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Coritiba, que tem 61 pontos e joga na noite desta quarta-feira (10) contra o Goiás, fora de casa.

Do outro lado, apesar de estar na parte debaixo da tabela, a Ponte Preta também vem em um bom momento na competição e quer colocar um ponto final, de uma vez por todas, nas chances de rebaixamento. Vindo de quatro jogos sem derrota, com destaque para a última rodada, onde também jogou no Estádio Moisés Lucarelli e bateu o CRB, por 1 a 0, sendo o primeiro resultado positivo diante da sua torcida após o final da pandemia, a Macaca está na 14ª posição com 42 pontos e atualmente está há quatro do Z4.

No outro jogo da noite, que também será disputado às 19h, Sampaio Corrêa e Vila Nova se enfrentam no Estádio do Castelão, em São Luís, em um duelo pelo meio da tabela. Depois de se reabilitar em cima do rebaixado Brasil de Pelotas, o time maranhense é 13ª colocado com 43 pontos. Já o rival vem logo à frente em 12º com 44 pontos, mas não sabe o que é perder há nove jogos.