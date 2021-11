Pets: veja alguns dos cachorros mais estilosos do mundo dos famosos

O mundo pet é um verdade charme! Diariamente as redes sociais são invadidas por milhares de imagens de pets de todos os tipos, exalando fofura e até dando um show de estilo com looks personalizados. Muitas famosas como Monica Iozzi e Giovanna Antonelli são algumas das adeptas à moda pet para seus filhos caninos. E pensando nisso resolvemos fazer uma lista de 4 bichinhos mais estilosos do mundo dos famosos. Confira:

Tereza e Lola são os filhos caninos de Monica Iozzi. Eles são super fofos e arrasam nas publicações da atriz e apresentadora nas redes sociais.

Foto: Divulgação

A cantora Anitta tem vários pets em sua casa, mas Plínio é com certeza o mais famoso e o mais exuberante. A cantora já publicou fotos de seu filho canino com diversos modelitos diferentes.

Foto: Divulgação

Este é Mano, um dos pets do ator Reynaldo Gianecchini. Ele é super estiloso e o ator aposta em looks super produzidos, confortáveis e muito fofos!

Foto: Divulgação

Sorte é o nome do Lulu da Pomerânea da atriz Giovanna Antonelli, que investe em looks super produzidos e sofisticados para seu pet.