PicPay: Novo valor é liberado para clientes

O Picpay segue concedendo benefícios para novos clientes. Um dos benefícios disponibilizados para os usuários é o sistema de cashbacks, ferramenta de devolução de parte do valor gasto em uma compra para o consumidor.

Veja também: Pix: 348,1 milhões de chaves cadastradas e recorde de transações diárias

Atualmente, o PicPay conta com um cashback de 5% em operações realizadas através da utilização de seu cartão de crédito, sendo efetuadas em e-commerces ou na PicPay Store.

Para os clientes que possuem mais tempo no banco, além do cashback ser limitado a 5%, também só é possível adquirir um valor máximo de R$ 50 por mês. Entretanto, o banco digital anunciou recentemente que, tanto a porcentagem quanto o valor máximo serão dobrados para os clientes que obterem o cartão Picpay pela primeira vez a partir de julho. Assim, passam a receber um cashback de 10% e o valor máximo de R$ 100 a cada mês.

Assim como outros bancos, o PicPay não cobra taxa de anuidade no cartão de crédito e fornece a possibilidade de utilizar um cartão digital, com os mesmos benefícios de cashback que o cartão físico.



Você Pode Gostar Também:

Conheça o Picpay

O PicPay chega aos 50 milhões de usuários dos serviços. O fundador do banco falou dos planos para chegar aos celulares de todos os brasileiros.

Lançada no fim de 2012, a carteira digital que surgiu como uma forma de facilitar os pagamentos entre amigos só começou a ganhar tração três anos depois.

“A gente pensou que o negócio iria explodir, mas o foguete caiu para o lado”, disse Chamon, que recordou os primeiros e difíceis tempos do aplicativo durante uma entrevista por videoconferência ao Seu Dinheiro.

O avanço também é notável se considerarmos que a empresa encerrou o ano passado com 38,8 milhões de usuários cadastrados. Ou seja, mantido o ritmo dos três primeiros meses, o app pode se aproximar do patamar de 80 milhões de pessoas no fim de 2021.

Chamon compara o crescimento a uma longa estrada, na qual cada marca, incluindo a dos 50 milhões de usuários, funciona como uma placa de quilometragem. E qual seria o destino dessa rodovia?

“Nosso objetivo é impactar a vida de todos os brasileiros, ou pelo menos todos que sejam capazes de baixar o aplicativo.”

O fundador do PicPay não fala de projeções nem de prazos, mas falou de um número que classificou como um “sonho”: chegar ao patamar dos 120 milhões de usuários.

O PicPay também deu um passo importante para ampliar as transações fora do aplicativo com o lançamento de um cartão de crédito que chegou a 5 milhões de unidades emitidas.

Outra grande aposta da fintech é no comércio eletrônico. O app conta com uma loja virtual aberta para qualquer parceiro se conectar. É como uma plataforma aberta, aliás, que o PicPay espera ser visto.

Ainda que concorra com os bancos nos serviços financeiros, a empresa quer ser vista também como um “marketplace” financeiro, no qual as instituições possam se plugar para ofertar seus produtos.