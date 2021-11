Piercing nas unhas: confira como fazer essa tendência

As unhas com designers diferentes não são novidade, mas o uso de piercing são a aposta do momento. Com a alta do gel na tips, diferentes decorações já são tendência entre as famosas.

Segundo a Nail designer, Raquel Sena, os furinhos que servem para o encaixe da joia podem ser feitos na unha natural. Com maiores cuidados, é usado normalmente uma broca diamantada, aquele mesmo material da finalização da gel na tips. A aplicação do piercing é feito com alicate para abrir apenas o pingente, apesar do furo feito com a broca, é necessário que as unhas estejam fortes e resistentes.

Para as poderosas que usam a unha em gel, a facilidade na hora de adaptar a tendência é ainda maior. Com um acabamento ainda mais bem feito, ela evita a quebra ou rachadura da unha. Apesar de crescer a durabilidade dos acessórios, é importante a manutenção a cada 15 dias.

“A tendência vai pegar em Salvador, principalmente por poder colocar iniciais do nomes e diferentes joias”, contou Raquel

Ela que já teve clientes apostando na nova tendência, acredita que o novo jeito de fazer Nail Art é a cara da Bahia e vai chegar com tudo no verão.