‘Pior tarde da vida’ – Futebol Interior

Aracaju, SE, 21 (AFI) – A tarde de sábado (20) não foi nada boa para o Confiança. Afinal, o time sergipano perdeu um duelo direto contra a Ponte Preta, por 1 a 0 em plena Arena Batistão e agora não tem mais chances de se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Porém, para um jogador foi ainda pior.

Isso porque, o atacante do Confiança, Neto Berola, perdeu a cabeça após o gol marcado pela Ponte Preta. Depois de cometer um falta no setor defensivo, o jogador que é artilheiro da equipe no estadual, foi expulso e em um ato de fúria, acabou dando um chute que acertou o pé do árbitro Wilton Pereira Sampaio.

De cabeça mais fria, na manhã deste domingo (21), Neto Berola usou as redes sociais para pedir desculpas. Como o árbitro relatou em súmula, ele pode ser punido com alguns jogos de suspensão. De qualquer forma, ele já está de fora da última rodada contra o Remo.

“Gostaria de pedir desculpas ao meus companheiros de profissão, comissão técnica, diretoria, torcedores e ao árbitro da partida pelo jogo de hoje! Foi a pior tarde da minha vida… Perdemos o jogo e eu perdi a cabeça! Minha atitude com o árbitro Wilton Pereira Sampaio não foi correta. Sabemos que fomos prejudicados inúmeras vezes pela arbitragem durante todo o campeonato. E isso foi se acumulando… Mas nada justifica o que eu fiz, independentemente da situação. À vezes no calor do jogo agimos por impulso com a cabeça quente e sem pensar. Mas essa atitude não condiz com meu caráter, com a minha fé em Deus, e muito menos com o meu profissionalismo. E por esse motivo quero me desculpar publicamente. Vivi momentos maravilhosos com a camisa do Confiança, jogos especiais e gols importantes nesse clube que me abraçou desde o primeiro dia. E não quero que isso se apague por uma única postura infeliz que tive. Minhas sinceras desculpas a todos!”, postou o atleta.