“Pior time do mundo” bobeia e por não conquistar acesso em Pernambuco – Futebol Interior

Recife, PE, 07 (AFI) – O Campeonato Pernambucano da A2 está chegando à sua rodada final com três times disputando duas vagas para o acesso à primeira divisão. Caruaru City e Íbis, com quatro pontos ganhos, e Petrolina, com três pontos, brigam por essas vagas. O América, que perdeu seus dois jogos, está antecipadamente eliminado.

ÍBIS EMPATA E DEIXA ESCAPAR O ACESSO ANTECIPADO

Na tarde deste domingo, em Paulista, na Região Metropolitana de Recife, o Íbis empatou com o Caruaru City em 1 a 1, deixando escapar sua chance do acesso antecipado que teria vindo com uma simples vitória.

Com quatro pontos ganhos e um gol de saldo, para conquistar o acesso, o Íbis precisa empatar com o Petrolina, no próximo domingo, em Petrolina, ou torcer para que uma vitória expressiva do América em cima do Caruaru City, em Caruaru, o que é muito improvável.

Também com quatro pontos e dois gols de saldo, o Caruaru City joga por um empate na última rodada contra o eliminado América para ter o acesso garantido.

PETROLINA VENCE E SÓ DEPENDE DELE PARA O ACESSO

No outro jogo do domingo, em Petrolina, o Petrolina venceu o América por 2 a 1, mantendo-se vivo na competição, chegando aos três pontos ganhos.

No próximo domingo, o Petrolina enfrentará o Íbis, em seu campo, e, se vencer, garantirá o acesso, eliminando o conhecido “pior time do mundo”.

O tradicional América foi uma decepção nesta fase, já tendo perdido seus dois jogos, não tendo somado nenhum ponto.

CAMPEONATO COM DOIS MESES DE DURAÇÃO

O Campeonato Pernambucano da A2 começou no dia quatro de setembro com a participação de 14 equipes, com as duas melhores desta terceira fase conquistando o acesso.

Campeonato Pernambucano – A2 – Semifinais –

Primeira Rodada

Sábado – 30/10/2021

América 0 x 1 Ibis

Domingo – 31/10/2021

Caruaru City 2 x 0 Petrolina

Segunda Rodada

Domingo – 07/11/2021

Petrolina 2 x 1 América

Ibis 1 x 1 Caruaru City

Terceira Rodada

Domingo – 14/11/2021

15:00 hs – Caruaru City x América

15:00 hs – Petrolina x Ibis