Piracanjuba tem vagas de emprego em Araraquara

A Piracanjuba, uma das maiores e mais conceituadas empresas de laticínios do Brasil, está com 40 novas vagas de emprego disponíveis na cidade de Araraquara – SP, para os mais diversos setores. As oportunidades fazem parte do projeto de aumento na produção da empresa para o início de 2022. Confira abaixo algumas informações!

Piracanjuba anuncia NOVAS oportunidades de emprego

A unidade da loja Piracanjuba localizada em Araraquara – SP, está disponibilizando mais de 40 novas vagas de emprego para a região.

As novas oportunidades de trabalho surgem em um momento de transformação da empresa. A partir do próximo ano, a Piracanjuba aumentará a sua produção, mais especificamente a produção de leite, que vem crescendo desde 2019 quando a empresa assumiu a responsabilidade pela produção da fábrica da Nestlé na cidade de Araraquara.



Esse aumento na produção é diretamente proporcional ao aumento no número de colaboradores. Segundo dados da própria empresa, houve um aumento superior a 20% no número de colaboradores. A expectativa é que esse número dobre até janeiro de 2022.

O processo de seleção dos novos colaboradores deve acontecer ainda nos próximos dias, após o processo de inscrição dos interessados. E fique atento, novas vagas devem surgir em breve.

Como realizar sua inscrição

Os interessados em preencher as vagas, devem realizar sua inscrição através do site da Piracanjuba, em seguida procurar pela opção “trabalhe conosco” no canto superior da página, depois em “cadastre se” e atentar para os dados na hora de preencher o formulário.

