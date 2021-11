De acordo com informações oficiais do Banco Central, o acesso ao Pix ocorre exclusivamente pelos canais de atendimento das instituições financeiras e de pagamento, ou ainda, nos correspondentes bancários, como lotéricas, por exemplo. O Pix é um meio de pagamento disponibilizado por esses prestadores de serviço.

Pix: acesso, autorização e usabilidade

Conforme informa o BC, para as pessoas físicas, as instituições são obrigadas a disponibilizar o Pix por meio de aplicativo para celular. Já para as pessoas jurídicas, o Banco Central enfatiza que o Pix deve ser disponibilizado por meio do principal canal digital, ou alternativamente, por outro canal, desde que haja acordo expresso entre o participante e o usuário pessoa jurídica.



Além disso, o Banco Central informa que para evitar golpes, é fundamental que o cliente tenha a certeza de que está acessando um dos canais autorizados pelo seu banco ou instituição.

O Pix pode ser iniciado por aplicativos ou lojas virtuais

Adicionalmente, o Pix pode ser iniciado por aplicativos ou lojas virtuais que utilizem o serviço de iniciação. Sendo assim, o BC informa que nesses casos, o consumidor deve dar o seu consentimento para a iniciação da transação.

Dessa maneira, o cliente será redirecionado automaticamente para o ambiente da instituição na qual mantém conta para fazer a autenticação da transação, usando os mecanismos usuais como senha, biometria ou reconhecimento facial.

Como realizar um Pix?

O Banco Central do Brasil informa que para realizar um pagamento via Pix, você pode:

ler um QR Code com a câmera do seu smartphone, na opção de fazer um Pix no aplicativo da sua instituição financeira ou de pagamento;

utilizar a opção “Pix Copia e Cola”, com ela você cola o código relacionado ao QR Code. O BC ressalta que essa opção é direcionada para quando você está usando o seu celular e não pode fazer a leitura do QR code pela câmera.

informar a chave Pix do recebedor, que pode ser CPF/CNPJ, e-mail ou telefone celular, ou uma chave aleatória, por meio da opção disponibilizada por sua instituição financeira ou de pagamento no aplicativo instalado em seu smartphone, essa opção também pode ser usada no internet banking;

Bem como, usar o serviço de iniciação de transação de pagamento.

Ademais, o Banco Central informa que, embora não seja o padrão esperado, por sua pouca praticidade e demora, há alternativamente a opção de digitar manualmente os dados da conta transacional do usuário recebedor. Tal como ocorre no processo da TED ou DOC. Essa opção pode ser usada quando o usuário recebedor não tiver chave Pix cadastrada, por exemplo, informa o Banco Central em seu site oficial.