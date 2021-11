Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil, o Pix é uma ferramenta criada para ser um meio de pagamento bastante amplo, ágil e fácil. Uma vez que qualquer transação de pagamento ou transferência que é feita usando diferentes meios (TED, cartão, boleto etc.), pode ser feito com o Pix, por isso, o Pix é uma inovação no mercado financeiro.

Características do Pix

De acordo com o site oficial do Banco Central, as transações são concluídas em poucos segundos, visto que os recursos se tornam disponíveis para o recebedor em tempo real, o que faz com que o Pix seja uma ferramenta ágil e eficiente.

Pix: uma ferramenta versátil e multiproposta

Outra característica do Pix é a sua versatilidade. Visto que o Pix é um instrumento multiproposta que pode ser usado para pagamentos independente de tipo e valor da transação, entre pessoas, empresas e governo, define o Banco Central do Brasil.



Facilita as integrações sistêmicas

Além disso, a estrutura da ferramenta é ampla de participação, possibilitando pagamentos entre instituições distintas. Bem como, o Pix traz Informações importantes para conciliação financeira, facilitando a automação de processos e a conciliação dos pagamentos para as empresas. Por isso, o Pix é uma ferramenta inovadora para a pessoa física e jurídica.

Pix Saque e Pix Troco: quais são os objetivos do Banco Central?

Estão em vias de entrar em vigor dois novos produtos do Pix, o Pix Saque e o Pix Troco. Conforme informa o BC, com a criação desses dois produtos, o Banco Central busca alcançar os seguintes objetivos:

Aumentar os pontos de retirada de dinheiro em espécie, com conveniência e facilidade para o usuário do Pix; bem como, aumentar a competição, assim melhorando as condições de oferta e de valores de serviços de saque; e fomentar a inovação, possibilitando diversidade de modelos de negócio, ressalta o Bacen.

Ferramenta facilitadora para empresas, comércios e clientes

Certamente o Pix Saque e o Pix Troco são ferramentas importantes para o fluxo financeiro do comércio, bem como para as pessoas físicas. Assim sendo, esses produtos são pontos que fazem parte da agenda evolutiva do Banco Central para o Pix. Visto que o BC objetiva várias melhorias para a ferramenta.

Sendo assim, o Pix é uma ferramenta facilitadora para empresas, comércios e clientes de forma geral, bem como, ainda possibilita a transação entre pessoas físicas a qualquer momento, independentemente do dia da semana ou horário. Por isso , o Pix é uma ferramenta inovadora e ágil, criada e gerida pelo Banco Central do Brasil.