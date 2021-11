Pocah empina bumbum GG e ganha elogios da web: ‘Uma miragem’

Pocah impressionou os seguidores ao postar um clique pra lá de sensual em sua conta do Instagram na última terça-feira (2). A funkeira apareceu com um vestido prateado e colocou as curvas para jogo ao empinar o bumbum.

“Não me chame de anjo”, escreveu a ex-BBB na legenda da publicação em referência a música de Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey.

Nos comentários, não faltaram elogios para a musa. “É uma miragem”, escreveu um seguidor. “Perfeita”, comentou outra usuária. “Que mulher linda”, pontuou outro fã.

Confira o clique: