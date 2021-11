Pode pedir música no Fantástico? Maiara e Fernando reatam relacionamento, diz colunista

Já diziam as eternas coleguinhas, Simone e Simaria, “Quando o mel é bom, a abelha sempre volta” e parece ser real a citação. Fernando Zor e Maiara não esconderam o clima de romance ao comparecerem a um evento na última segunda-feira (22).

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Em Off, os cantores chegaram juntos para o casamento do compositor Cris Ribeiro e assumiram a volta do casal.

Ainda segundo a coluna, os dois dividiram os microfones com outros cantores que estavam na festa e rolou até um momento de declaração quando Maiara cantou “Medo Bobo” e finalizou a canção com um “Ai… Fernando”.

De acordo com a jornalista, os cantores trocaram até um selinho durante a cerimônia e foram simpáticos com os convidados não famosos, além de tirarem várias fotos com pessoas que trabalharam no casamento.