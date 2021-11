Polícia Federal pede prisão do padre Robson, da TV Pai Eterno, ao STJ

A Polícia Federal pediu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a prisão do padre Robson de Oliveira, da TV Pai Eterno, investigado por desvio de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), em Goiás.

O padre era reitor do Santuário Divino Pai Eterno, principal ponto de peregrinação de católicos no Estado. Segundo as investigações, as associações criadas por Robson movimentaram mais de R$ 100 milhões de doações de fiéis.