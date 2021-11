Polícia Militar é chamada para conter briga em fila do Feirão Limpa Nome

A Polícia Militar precisou apartar uma confusão entre dois homens, na manhã deste sábado (27), na tenda do Feirão Limpa Nome, segundo informação do Metro1.

A dupla chegou a trocar soco e tapas até ser contida por PMs e seguranças, ainda no local, onde aguardavam o atendimento. Ainda de acordo com o Metro1, um dos homens envolvidos na briga explicou que chegou por volta das 6h e um outro tentou furar fila.

O feirão que acontece no Largo de Roma, em Salvador, começou na última terça-feira (23) e tem registrado longas filas. Este sábado (27) é o último dia de atendimento presencial, mas as dívidas ainda podem ser negociadas até a próxima sexta-feira (5) em qualquer agência dos Correios, com o CPF.

Esta é a 26ª edição do evento, que reúne mais de 50 empresas este ano, como bancos, faculdades privadas, concessionárias de serviços e empresas de telefonia.