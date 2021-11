Polishop recruta profissionais em todo o Brasil

Está em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Polishop, uma empresa varejista omnichannel brasileira, cujo faturamento anual gira em torno de mais de R$ 1 bilhão, está recrutando profissionais em todo o Brasil. Grande parte das vagas oferecidas são para atuação em diferentes funções das áreas de Vendas e Produto.

As contratações visam suprir a demanda de fim de ano – Black Friday e Natal -, período no qual há um aumento nas taxas de vendas do varejo, nas cidades de Blumenau (SC), Campina Grande (PB), Divinópolis (MG), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Montes Claros (MG), Porto Velho (RO), Rio de Janeiro (RJ), Suzano (SP) e São Paulo (SP).

Nesse sentido, há chances para vendedor de loja, analista de produtos, caixa de loja, vendedor de televendas (home office), entre outras. Além das posições regulares, a Polishop oferece, também, postos exclusivos para pessoas com deficiência (PCD).

Os requisitos variam de acordo com o cargo de interesse, mas a maioria das vagas de emprego exigem nível de escolaridade fundamental, médio ou técnico. Em alguns casos é importante ter, ainda, experiência anterior e bom relacionamento interpessoal, uma vez que os profissionais atuarão diretamente com os clientes.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios, que inclui vale transporte, vale refeição, seguro de vida, convênio médico e plano odontológico.



Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da empresa o Vagas.com até o dia 30 de novembro para efetuar a inscrição. Clique aqui para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus descritivos, e cadastrar o currículo.