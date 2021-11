Polishop tem vagas de empregos pelo país; veja funções

A Polishop, uma das empresas varejistas mais populares do Brasil, está disponibilizando diversas vagas de emprego por todo território nacional. Confira abaixo algumas informações importantes sobre as oportunidades disponíveis!

Polishop anuncia novas vagas de emprego

A grande maioria das vagas disponíveis são voltadas para pessoas que não possuem ou possuem pouca experiência nas áreas específicas de produtos e vendas.

As contratações serão imediatas para que as lojas deem conta das demandas de fim de ano que costumam ser maiores nesse período.



Para as vagas de Analista de Produtos será exigido nível superior de escolaridade, além de conhecimentos avançados em sistemas como Excel.

O profissional contratado pela Polishop será responsável pelo agendamento e controle dos pagamentos, atualização, entrada e saída de produtos, auxílio aos setores de logística, marketing, controle de qualidade, pós venda e muitas outras tarefas.

Já os interessados em preencher as vagas de caixa de loja deverão possuir ensino médio completo. Estes atuarão no recebimento de pagamentos, atendimento ao cliente e organização e limpeza do setor de atuação.

A função de Gerente de loja JR (montes claros shopping) exige experiência na função, além de ensino superior completo. O colaborador contratado prestará atendimento ao cliente, e ainda deverá apresentar produtos e serviços, realizar vendas, tendo metas a cumprir.

Os contratados para as funções de Vendedor de loja terão a responsabilidade de atender ao público, apresentar e realizar a venda de produtos e serviços. Para esta função é necessário ter ensino médio completo. Experiência na área de vendas será um diferencial.

Já para as vagas de Vendedor televendas Home office, é necessário possuir ensino médio completo, experiência com vendas e domínio dos pacotes office. Este profissional atuará na organização e preenchimento de cadastros, além das metas com vendas.

Como se inscrever

Os interessados em preencher as vagas e que se encaixem nos requisitos mínimos, devem realizar sua inscrição até o dia 30 de Novembro através do link.

Além das diversas oportunidades distribuídas por todo Brasil, a empresa ainda oferece algumas vagas exclusivas para as pessoas com deficiência (PCDs).

