Pontos de ônibus no terminal rodoviário de Salvador serão alterados para obras no local

O terminal rodoviário de Salvador sofrerá mudanças a partir desta segunda-feira (22). Os pontos de ônibus que atingem a plataforma B da estação serão realocados por causa de obras de requalificação no local.

De acordo com a prefeitura de Salvador, as intervenções serão feitas pela CCR Metrô, que administra o terminal, e devem durar cerca de 20 dias. Durante o período, as linhas operadas pela empresa Plataforma (ônibus amarelos) vão parar agora na plataforma A do terminal.

Já as linhas da concessionária OTTrans (ônibus verdes) vão utilizar a plataforma C como pontos de embarque e desembarque. As exceções são as linhas 0339 – Rodoviária Circular R1 e 0341 – Rodoviária Circular R2, que têm a parada na Rodoviária, e vão funcionar provisoriamente no Terminal de Rio das Pedras.