Populares encontram cadáver de homem em matagal

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por populares que moram na região do distrito de São Marcos. Segundo testemunhas, a vítima seria filho de um rapaz conhecido na região como Pescocinho.

A vítima estava com uma camisa vermelha e uma bermuda. Os tiros atingiram as costas e outras regiões do corpo dele.

A Polícia Militar e os institutos de Criminalística e Médico Legal foram acionados. A Polícia Civil investigará o homicídio.