Por conta de dores no joelho, goleiro decide encerrar a carreira aos 26 anos – Futebol Interior

Teresina, PI, 1 (AFI) – O goleiro Vitor Paiva, de apenas 26 anos, decidiu encerrar sua carreira devido a dores constantes no joelho. Atualmente o jogador estava no River-PI. A cirurgia no joelho foi realizada a dois anos e, segundo o jogador, foi bem sucedida, mas as dores continuaram.

OUTROS MOTIVOS

Vitor também disse que a saudade da família e desilusões no futebol ajudaram ele a tomar a difícil decisão.

“O motivo principal da minha parada? É complexo. Não é apenas um motivo, às vezes, se eu tomar uma decisão por causa de uma variável, eu posso me arrepender muito. Porém, no caso, tem várias questões que me levaram com o tempo e considerando essa possibilidade e que hoje se tornou minha decisão de parar. Tive uma lesão no joelho há dois anos. Apesar da cirurgia ter sido feita com sucesso, com profissionais capacitados, ela me deixou sequelas. Eu sinto dores no joelho. Posso dizer assim, compensando quando estou treinando em um esporte de alto rendimento”, afirmou.

“No futebol da Série D, C, e aqui dentro do estado, às vezes as condições são precárias. Talvez ali a gente pode tirar alguns times como River-PI, Fluminense-PI, Altos, Altos teve problema de pagamento. Não sei como está lá agora. Você tira uns quatro ou cinco clubes do Piauí que têm uma condição boa. O restante, às vezes, deixa a desejar em alguns sentidos. Isso também é algo que me influencia bastante no futebol. Mas com certeza as lesões não pode dizer que me prejudicaram porque estamos sujeitos, o atleta profissional. Mas me ajudaram bastante a tomar essa decisão“, concluiu.

CARREIRA

Vitor começou na base do Joinville, em 2013. No próprio JEC iniciou a carreira profissional. Além do River-PI, passou pelo Anápolis-GO, Prudentópolis-PR, Moto Club-MA, Lajeadense-RS, URT-MG e América-RN.

O jogador anunciou sua decisão ao River-PI após o clube ser eliminado na pré-Copa do Nordeste pelo CRB.