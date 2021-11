Por conta de invasão de campo, time rebaixado na Série C é punido com perda de dois mandos – Futebol Interior

Recife, PE, 20 (AFI) – A fase do Santa Cruz não anda nada boa. Depois de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe pernambucana foi julgada e punida pelo STJD com a perda de dois mandos de campo por conta da invasão da torcida ao gramado da Arena Pernambuco, na eliminação para o Floresta-CE, na Pré-Copa do Nordeste.

A punição só deve ser cumprida em 2023, afinal em 2022 o Santa Cruz não conseguiu avançar para a fase de grupos e não irá disputar o torneio regional. Isso porque, esses mandos perdidos tem que ser cumpridos na própria Copa do Nordeste, não afetando as disputas do Campeonato Pernambucano e da Série D.

“O Santa Cruz só pode cumprir essa punição na Copa do Nordeste. A lei fala que um clube cumprirá uma punição na mesma competição da mesma administração de desporto, no caso a CBF. Então um clube punido na Copa do Nordeste só vai cumprir essa punição na Copa do Nordeste, ele não vai cumprir no Campeonato Brasileiro, nem no campeonato estadual”, explicou o procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente.

RELEMBRE O CASO

Ao final da partida, que culminou com a eliminação do Santa Cruz, nos pênaltis, alguns torcedores invadiu o gramado e foram para cima dos jogadores, também tentando invadir os vestiários e quebraram porta de acesso de vidro, arremessando mesas e materiais do clube.