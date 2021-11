Pôr do Jau anuncia Timbalada como participação especial

O Pôr do Jau já tem data marcada para o retorno, após a primeira edição. No domingo, dia 21 de novembro, a partir das 17 horas, tem mais festa no Clube Espanhol, em Ondina. O anfitrião, Jau, promete que ninguém ficará parado. Para o repertório, sucessos de sua carreira e músicas que marcaram gerações nos verões da Bahia.

Para a segunda edição,, Jau anunciou como convidada banda a Timbalada. Além disso, o evento terá show completo do cantor Danniel Vieira e discotecagem com o Dj Peuz. O Pôr do Jau é um evento da AMB Business´n Fun e os ingressos, que custam R$ 140,00 no primeiro lote, já estão à venda no Sympla.