Por falta de jogadores, clube tradicional adia início da pré-temporada – Futebol Interior

Curitiba, PR, 19 (AFI) – O Paraná achou que tinha chegado ao fundo do poço com o inédito rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro, mas havia espaço para cair um pouco mais. A pré-temporada do tradicional clube paranaense precisou ser adiada por falta de jogadores.

O Paraná deveria entrar em 2022 já na próxima segunda-feira, mas deve começar os trabalhos apenas em 6 de dezembro. Até lá, a diretoria do Tricolor, que passa por grave crise financeira, deve realizar algumas contratações e engordar o elenco.

O Paraná, além dos reforços que podem chegar, vai apostar em suas categorias de base. O atual elenco, aliás, é formado basicamente por garotos. São eles que jogarão o Campeonato Paranaense e a Série D.