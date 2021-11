A semana começa com boas chances para quem está em busca de uma oportunidade. Isso porque Porto Alegre oferece vagas de emprego hoje (22) para profissionais de diversas áreas. Ao todo, são 550 postos de trabalho disponíveis.

O destaque fica para a função de atendente de lojas, que reúne 100 vagas, seguida da posição de auxiliar de logistica, com 50. Há chances, ainda, para Abastecedor de caldeira, Açougueiro, Ajudante de açougueiro (comércio), Ajudante de farmácia, Ajudante de serralheiro, Alimentador de linha de produção, Almoxarife, Analista de marketing, Analista de recursos humanos, Armador de ferragens na construção civil, Arte finalista, Assistente administrativo, Assistente de escritório, Assistente de vendas, Atendente de balcão, Atendente de bar, Atendente de farmácia (balconista), Atendente de lanchonete, Atendente de telemarketing, Auxiliar administrativo, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de estoque, Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de linha de produção, Faturista, Ferreiro armador na construção civil, Fiscal de caixa, Fresador (CNC), Funileiro montador, Garçom, Inspetor de qualidade, Instalador de alarme, Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, Manobrista, Mecânico, Mestre de obras, Montador, Montador de andaimes (edificações), Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, Operador de carregadeira, Operador de guindaste (fixo), Operador de retro-escavadeira, Operador de telemarketing ativo e receptivo, Operador de tráfego, Pedreiro, Pintor industrial, Representante comercial autônomo, Serralheiro, Servente de obras, Soldador, Técnico de suporte de TI, Tecnólogo em segurança do trabalho, Topógrafo e Torneiro mecânico.

Os requisitos variam de acordo com a função e com a empresa solicitante. Além disso, as vagas são rotativas e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Como se candidatar

Os interessados deverão comparecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na unidade, localizada na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. O Sine disponibiliza ainda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas.



Você Pode Gostar Também:

Quem preferir, nesta terça-feira (23), às 9h, haverá entrevistas diretas para as funções de ceramistas, pintores, pedreiros e eletricistas. Outras informações podem ser esclarecidas pelo e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.