Portos e aeroportos da Bahia terão vacinação contra covid-19 e testagem

Os portos e aeroportos da Bahia terão vacinação contra a covid-19 e testagem da doença. A informação foi anunciada pela secretária estadual de Saúde, Tereza Paim, nesta terça-feira (30).

A secretária não informou, no entanto, quando a estratégia entrará em vigor. A ideia da pasta é prevenir novos casos da doença, especialmente com a nova variante ômicron, detectada inicialmente na África do Sul.

“Nós vamos fazer o mesmo enfrentamento que fizemos no início e temos provocado bastante a Anvisa, que é a agência reguladora do Brasil, e deve nortear todo esse programa e planejamento. Nós nos reunimos ontem com o secretário Léo Prates, para que essas decisões sejam mais assertivas aqui na Bahia”, disse Paim, em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia.