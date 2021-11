Portugal e Itália podem ficar fora da Copa do Catar – Futebol Interior

São Paulo, SP, 22 (AFI) – A primeira fase das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo terminou. Dez seleções daquela região do globo garantiram vaga no Mundial do Catar. Restam apenas mais três vagas e muita seleção considerada de primeiro escalão poderá ficar de fora deste que é o mais importante torneio de futebol no mundo.

Entre elas, a Itália, que sempre é candidata ao título, e Portugal, que nos últimos torneios mundiais sempre se destacou como uma das seleções mais fortes do planeta. Acontece que, nem Itália, nem Portugal, garantiram ainda uma vaga no Mundial 2022. Para fazê-lo vão precisar participar de uma disputa contra outras oito seleções, que vão brigar por uma das três vagas ainda existentes.

Além destas duas seleções que têm história no futebol europeu, ainda sonham com a Copa do Catar as seleções da Suécia, Ucrânia, País de Gales, Escócia, Turquia, Rússia, Polônia, Macedônia do Norte, Áustria e República Tcheca. Este torneio entre seleções europeias só vai terminar em março de 2022 e só depois disso a FIFA vai fazer o sorteio oficial que definirá os grupos da Copa do Catar..

NA PRIMEIRA FASE

Na primeira fase das eliminatórias europeias conseguiram se classificar: Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha. Destas, Espanha, França, Inglaterra e Alemanha já foram campeãs do mundo.

Neste momento, as melhores seleções da Europa são Alemanha, França, Bélgica e Espanha. Serão adversários muito perigosos para o Brasil, caso a tabela de jogos os coloque frente à frente numa das fases do próximo Mundial. Já disse aqui que não acredito no time brasileiro. Primeiro porque não confio no Tite.

MUITO DEFENSIVO

Ele é excessivamente defensivo para o meu gosto e não explora como deveria alguns dos bons atacantes que o Brasil ainda tem. A sua ideia de jogo prevê não tomar gols para depois tentar fazê-los. Errado. Como pentacampeão do mundo, o time brasileiro deveria se impor e jamais ter medo de seus adversários.

Mas hoje o Brasil tem esse medo. Algo criado por Tite, que deu muitos títulos ao Corinthians, mas até hoje não foi muito bem no comando da seleção. O fato de estar invicto nas Eliminatórias Sul- Americanas não acrescenta nada. O futebol da seleção é mesmo horrivel de se ver.

EM MARÇO

Até março do ano que vem todas as Eliminatórias já terão terminado. A partir daí os times classificados só pensarão em se preparar para o Mundial do Catar. Isso também deve ocorrer com o Brasil. Problema brasileiro é que, se no passado conseguia bons amistosos contra as maiores forças do futebol europeu, hoje não consegue.

O calendário europeu exige demais de clubes e seleções e não sobra tempo para muitos amistosos. Em razão disso, a Seleção Brasileira poderá não testar seu time contra os grandes europeus, o que só fará durante a disputa da Copa.

De qualquer forma, esse é um problema que o técnico brasileiro e a CBF vão precisar resolver a partir de agora, já que nossa seleção está classificada. Lembro que o sorteio dos grupos da próxima Copa do Mundo está programado para março de 2022.

JEJUM DO BRASIL

A Copa do Catar vai começar dia 11 de novembro quando a temperatura daquela região estará mais baixa e não provocará tanto desgaste nos atletas que a disputarão. Em 2022 o Brasil vai completar vinte anos sem ganhar uma Copa. S

e perder no Catar, vai para 24. Um jejum que incomoda a torcida brasileira mas ao que me parece está bem longe de ser superado.