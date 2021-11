Economizar dinheiro pode ser um desafio, por isso, muitas pessoas não viabilizam uma poupança por causa da dificuldade de direcionar financeiramente o seu fluxo de forma planejada.

Poupança: dicas para organizar suas finanças

No entanto, é possível que você faça uma organização de suas finanças, ainda que a sua situação orçamentária não esteja positiva. Para isso, você deve ter clareza sobre a sua situação atual e separar suas metas em curto, médio e longo prazo.

Sendo assim, dentro de um planejamento financeiro é de extrema importânci0a que você faça algumas mudanças na sua rotina, de maneira que você possa adicionar todos os valores economizados para a sua poupança, ainda que se,jam valores baixos. Posteriormente, você poderá adicionar valores mais elevados. Confira algumas dicas econômicas!

Corte gastos supérfluos



É muito importante que você faça pequenas mudanças na rotina e pense no seu orçamento, considerando um período mais longo, como o período de 12 meses, por exemplo. Você verá que ao cortar alguns gastos, poderá economizar um valor considerável dentro de um ano.

Sendo assim, avalie dentre seus hábitos quais podem ser modificados. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tradicional por uma opção sem anuidade e direcionar o valor que seria da anuidade para a poupança; essa é uma maneira de cortar os gastos sem abdicar do serviço bancário.

Faça negociações de dívidas

É importante refinanciar as suas dívidas, caso você não esteja inadimplente. Lembre-se de que, na atualidade, é possível que você faça a portabilidade da sua dívida. Todavia, caso você já esteja na situação de inadimplência, aproveite esse final de ano e analise as opções oferecidas pelo mercado financeiro.

O Banco Central do Brasil e a Febraban estão realizando um mutirão para que você possa quitar suas dívidas. Além disso, o Feirão Limpa Nome da Serasa também está ocorrendo, e ainda está oferecendo uma premiação chamada Auxílio Dívida, estimulando novos acordos.

Tenha a poupança como um hábito

É muito importante que você faça da poupança um hábito, tenha clareza sobre a sua situação financeira atual e faça trocas viáveis para o seu planejamento. Além disso, também é igualmente relevante que negocie dívidas.

Ao adquirir o hábito de poupar, você adicionará valores baixos para essa finalidade. Porém, com o passar do tempo, modificará a sua relação com o seu dinheiro; o que será de grande valia para o seu futuro. Por isso, tenha foco e disciplina. Lembre-se de que o seu processo pode ocorrer de forma não linear, porém, ainda pode ser bastante resolutivo para a sua vida financeira.