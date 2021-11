A viabilização de um planejamento pessoal permite que você elabore uma poupança de maneira orgânica, o que é fundamental para que você alcance suas metas pessoais, considerando o seu plano para o futuro.

Poupança: metas atuais e seus planos futuros

No entanto, para que você possa amparar esse futuro, deve saber qual é a sua exata situação financeira no presente. Para isso, faça uma espécie de mapeamento para separar seus custos fixos e seus custos variáveis, já que dessa forma você poderá elevar as chances de sucesso e modificar hábitos de forma sustentável.

Mudança de hábitos e trocas financeiramente viáveis

Todavia, é importante ressaltar que essa mudança de hábitos pode ocorrer de forma rotineira, através de algumas trocas relacionadas ao seu estilo de vida, pois estamos falando de mudança de hábito sustentável. Por isso, não deve realizar mudanças muito agressivas.



Cartão de crédito e outros produtos bancários

Sendo assim, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade, bem como, você pode trocar a sua conta bancária tradicional por uma conta digital. Visto que as fintechs oferecem produtos excelentes com isenção total de tarifas.

Faça outras trocas pertinentes

Além disso, dentro da sua rotina, faça outras trocas pertinentes, como você pode cancelar uma assinatura de tv a cabo e assinar um streaming, como a Netflix ou Amazon Prime.

Gere economia sem abdicar dos serviços prestados

Dessa forma, você estará gerando economia sem abdicar dos serviços prestados. No entanto, não menos importante, você deve direcionar os valores economizados para a sua poupança, ainda que sejam valores baixos. Lembre-se que estará trabalhando a sua mudança de hábitos. Por isso, é possível definir valores para a poupança em um segundo momento.

Estabeleça metas pequenas para que possa alcançar as suas metas futuras

Assim sendo, posteriormente você poderá direcionar valores fixos e elevados para a poupança, dentro do seu planejamento financeiro. No entanto, ao focar na sua rotina, é importante que você estabeleça metas pequenas para que possa alcançar as suas metas futuras.

Foque no hábito de poupar

Ao alimentar a poupança como um hábito, estará criando um caminho importante para que você tenha a poupança como algo natural dentro da sua rotina e não como um sacrifício pontual.

Crie um novo caminho para o seu futuro financeiro

Por isso, quando você realiza um planejamento financeiro focando em uma mudança habitual, você está criando um caminho para melhorar a sua relação financeira; ainda que a sua situação atual não esteja positiva.

Esse caminho é de extrema importância para que, quando as suas finanças melhorarem, você possa ser uma pessoa próspera de forma orgânica. Por isso, não desista do seu planejamento; ainda que o seu processo não ocorra de forma linear, ele pode ser bastante resolutivo para o seu futuro.