Pousada Catarinense recria a ‘Vila do Chaves’; veja fotos

A pousada Catarinense do fã de Chaves, o empresário Thiago Nascimento Oliveira, resolveu fazer uma réplica completa da famosa Vila do Chaves e tem atraído além de hospedes, muitos visitantes.

O local escolhido foi a Praia da Gamboa, em Garopaba, na pousada Recanto La Ballena, em Santa Catarina. Lá estão, com riqueza de detalhes, os ambientes mais conhecidos da telinha. No momento a Vila só pode ser acessada para visitação, com horário a ser agendado no número de WhatsApp (48) 99108-2850. Tanto para hóspedes quanto para o público geral.

Para a visitação é necessário o pagamento de uma taxa de manutenção, mesmo para aqueles que estão na pousada. A rede social do lugar costuma brincar e trazer para o público a ideia de realidade, como em uma de suas publicações na qual afirmam que o pagamento da taxa é para “ajudar seu madruga a pagar os 14 meses de aluguel”.

Confira as fotos: