Pouso Alegre fecha com técnico campeão estadual em 2021 – Futebol Interior

Pouso Alegre, MG, 08 (AFI) – O Pouso Alegre-MG definiu quem será seu treinador para 2022. Trata-se de Cléber Gaúcho, que terá como primeira missão o Campeonato Mineiro. O clube terá calendário cheio pela primeira vez, pois também disputará a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. Será apresentado na próxima quarta-feira.

ÚLTIMO TRABALHO

Cléber Gaúcho tem 47 anos e seu último trabalho foi no Brasil de Pelotas, clube em que foi formado e encerrou sua carreira como volante na década de 1990. Foram dez partidas e não venceu nenhuma – seis derrotas e quatro empates.

MAIS SOBRE ELE

Ele já comandou também clubes como XV de Piracicaba, Velo Clube, Sertãozinho, Rio Verde-GO, Santo André, dentre outros. Em 2021, levou o Grêmio Anápolis ao inédito título estadual, superando o Vila Nova.

Também foi campeão do Paulista A3 com o Velo Clube, em 2020, e da Copa Paulista, em 2016, pelo XV de Piracicaba.

TREINADORES

Com isso, quase todos os times do Campeonato Mineiro já estão com treinadores. Resta apenas URT e Villa Nova, que estão com dificuldades. A URT pode ficar fora da competição por problemas financeiros, enquanto o Villa Nova usou jogadores do Coimbra para alcançar o acesso, que agora retornaram para o clube de origem.

América – Marquinhos Santos

Athletic – Roger

Atlético – Cuca

Caldense – Gian Rodrigues

Cruzeiro – Vanderlei Luxemburgo

Democrata-GV – Paulo Schardong

Patrocinense – Gustavo Brancão

Pouso Alegre – Cléber Gaúcho

Uberlândia – Chiquinho Lima

URT – Sem treinador

Tombense – Rafael Guanaes

Villa Nova – Sem treinador