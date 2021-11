Praia das Neves na Ilha de Maré é opção de passeio turístico em Salvador

Como chegar? Não é difícil chegar à Ilha de Maré. O primeiro passo é dirigir até as proximidades da Base de Naval de Aratu, mais precisamente com direção ao ponto mais próximo do Terminal Marítimo de São Tomé de Paripe. Ao chegar lá, basta estacionar seu carro, de forma segura, em um dos estacionamentos da região. O valor para deixar o carro é único, cobrado pelo dia inteiro, mas pode variar de acordo com o estabelecimento. Você também pode negociar. Quando visitei a Praia das Neves, paguei R$ 15 para deixar o carro estacionado, mas há quem tenha pago R$ 10 ou até mesmo R$ 20. O valor costuma ser mais caro no final de semana.

A Baía de Todos os Santos é uma das maiores do planeta. Suas águas e belezas atraem turistas e baianos. O que nem todo mundo sabe é que ao redor desta baía, há ilhas para muito além de Itaparica. E não estou falando da Ilha dos Frades. A dica de hoje é para quem curte turistar dentro da própria cidade. Isso é possível no caso da Ilha de Maré, mais especificamente a Praia das Neves, que, nos últimos anos, tem despertado a curiosidade de muitos soteropolitanos pela bela paisagem que lhe rodeia.

Caso não tenha carro, há opção de usar táxi ou transporte por aplicativo, mas também é possível chegar com transporte público. Neste caso, você precisa pegar o ônibus até a Base Naval de Aratu e, de lá, caminhar alguns metros até o Terminal Marítimo. A linha Base Naval/Pituba, que passa na Rodoviária, é a que você deve tomar. Uma vez de frente para a bela praia de São Tomé de Paripe, não irão faltar barqueiros oferecendo o serviço de travessia até a Praia das Neves. Esse também é um valor negociável, que, embora seja fixo, normalmente R$ 7 por pessoa, pode variar de acordo com o tamanho do grupo. Os barcos maiores demoram mais para encher, então prefira um barco pequeno. E não esqueça de combinar a volta. Basta pegar o contato do barqueiro e avisar um pouco antes do retorno. A travessia dura cerca de 20 minutos e é super tranquila.

Outra possibilidade é caminhar um pouquinho e conhecer a famosa Igreja Nossa Senhora das Neves, uma das mais antigas do Brasil, que dá nome à praia. Construída em 1552 por Bartolomeu Fernandes Pires, que possuía um engenho de açúcar nas redondezas, a igrejinha foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1958. A vista do alto da colina merece ser apreciada, então não deixe de aproveitar.

Minha única dica para que possa aproveitar o local sem muita gente é que evite os feriados e finais de semana. Se tiver de férias ou com uma folga durante a semana, com certeza vale mais a pena planejar sua ida neste dia, evitando a grande concorrência pelo pequeno espaço de praia, o que é normal aos sábados e domingos.

O que você precisa saber antes de ir

A Praia das Neves não é a única na Ilha de Maré. Botelho e Itamoabo são outras opções famosas no lugar. Caso você queira conhecer uma das outras praias, recomendo que deixe para outro dia, não precisando correr para sair de praia em praia. Aproveite a Praia das Neves e numa outra oportunidade conheça as demais. Não esqueça de combinar com o barqueiro para qual praia será o seu passeio.

Ao contrário da Praia das Neves, que é bem pequena, com uma estrutura de barraquinhas para atender os visitantes, Itamoabo, por exemplo, conta até com pousadas, o que pode ser um convite para dormir pela ilha, não precisando se preocupar com o horário de volta. Neste caso, o retorno também deve ser combinado com o barqueiro para o dia que você desejar. Combine tudo antes, principalmente o preço a ser cobrado por ida e volta.

Não custa lembrar que a natureza merece respeito. Recolha seu lixo, evitando poluição e danos ao meio ambiente. Uma boa opção é levar um saquinho para juntar o lixo e fazer o descarte correto. Seja consciente!

Comidas e bebidas

Tudo que chega na Ilha de Maré é via mar, o que, obviamente, encarece um pouco as coisas se comparado com os preços praticados nas praias de Salvador, por exemplo. Ao chegar na Praia das Neves, analise o que é melhor para você. Se é aproveitar apenas a praia, estendendo uma canga ou toalha na faixa de areia, ou utilizar a estrutura de uma das barraquinhas que oferecem mesa, cadeiras e sombreiro.

Aproveite para olhar o cardápio e planejar o tira-gosto ou almoço, afinal de contas, em determinado momento do dia, a depender da demanda, pode faltar alguns dos itens oferecidos no cardápio. Obviamente, além das cervejinhas, o cardápio é recheado de frutos do mar, como caldos, moquecas, ensopados, escondidinho, carne do sol, dentre outras coisas.