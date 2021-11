Prato ‘bagunçado’ elimina Ana Paula do ‘MasterChef Brasil’; veja o que rolou

A pressão foi protagonista do “MasterChef Brasil” na noite da última terça-feira (2). Ana Paula foi a eliminada da semana após um prato final “bagunçado” e mais “difícil de arrumar”.

No começo do programa, os três vencedores da prova e eliminação da última semana, se tornaram capitães de seus respectivos trios e montaram, um a um, suas equipes. Daphne, Tiago e Helena foram o primeiro trio. Eduardo, Ana e Kelyn, o segundo. Isabella, Heitor e Luiz fecharam o terceiro grupo.

O time de Heitor venceu a primeira prova, após análise dos jurados e do convidado, Leandro Hassum. Já o pior time foi o de Eduardo, que contou com alumínio sobrando no prato, tomate com pele e tartalette gordurosa.

Helena venceu uma mini prova e colocou Daphne e Tiago na eliminação juntamente com o pior trio da noite. Na última prova, os cinco tiveram que reproduzir uma Quinhapira de Tucupi.

Tiago foi o vencedor da prova de eliminação e Ana Paula a que recebeu mais críticas e acabou eliminada do reality. Seu prato pecou pela falta de tempero, teve mais caldo que o original e ficou desproporcional com a proposta.

Confira o momento da eliminação: