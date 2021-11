Prazo para homologação de candidaturas para a presidência do Treze-PB termina nesta sexta-feira – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 11 (AFI) – Expira nesta sexta-feira (12), o prazo para a homologação de chapas que pretendam concorrer às eleições do Treze Clube, de Campina Grande-PB. O pleito está marcado, segundo edital de convocação de novas eleições, para sábado (13), das 09h às 11h, no Estádio Presidente Vargas.

O ex-presidente Walter Cavalcanti apresentou carta-renúncia. Entre os nomes que são cogitados para concorrer à presidência da agremiação galista está o ex-presidente Olavo Rodrigues. A chapa eleita no próximo sábado, terá um mandato “tampão”, até 2022, quando novas eleições serão realizadas no Galo da Borborema.

OUTRO NOME NA DISPUTA

Com uma campanha ruim em 2021, o Treze ficou sem calendário nacional para o segundo semestre de 2022, e deverá centrar forças no Campeonato Paraibano no primeiro semestre do ano que vem. Segundo a imprensa paraibana, outro nome que era cotado para concorrer, o empresário Artur Almeida, conhecido como Artur Bolinha, rejeitou a ideia, justificando não ter tempo para comandar o Galo da Borborema.

EQUIPE DA BASE

Enquanto o profissional está parado, a base movimenta o Treze que joga a Copa Carpina 2021. São 64 clubes divididos em 12 grupos, 3 estados como sede e equipes de todo Nordeste na competição de base sub17, considerada a maior vitrine na região. Em Campina Grande, o Estádio Presidente Vargas vai sediando os jogos dos grupos C e D, com as equipes divididas da seguinte forma:

Grupo C: Treze A, Queimadense A, Desportiva Perilima A e Vila Branca. Grupo D: Treze B, Queimadense B, Desportiva Perilima B e América VF4. Na primeira fase todos se enfrentaram dentro do grupo, após 3 dias de competição classificaram as seguintes equipes: Grupo C: Queimadense A x Desportiva Perilima A; grupo D:Treze B e América VF4.

PRÓXIMOS CONFRONTOS

Nesta quarta-feira(10), em seu último dia de competição na cidade, teremos os seguintes confrontos que irão definir as duas equipes que seguem para a próxima etapa a ser disputada na cidade do Conde-PB: América VF4 x Desportiva Perilima A, Treze B x Queidamense A.

Mesmo a competição sendo Sub17, o Treze B que classificou para fase seguinte é composto por garotos Sub-15 que estão se destacando em competições de idade superior, a Copa Carpina tem sua relevância pela presença de diversos observadores de clubes de todo país, estiveram no Estádio Presidente Vargas observadores de equipes como Atlético Mineiro, Ceará, Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional, Grêmio, Red Bull Bragantino, entre outros.