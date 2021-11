“Precisamos de cinco vitórias” – Futebol Interior

Campinas, SP, 4 (AFI) – Com a voz rouca, embargada e visivelmente abatido o técnico Fernando Diniz foi o único a falar nos vestiários, mesmo porque os jogadores deixaram o campo sem dar entrevistas. O técnico admitiu que após a derrota para o Guarani, por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, em Campinas, a briga pelo acesso à elite ficou complicadíssima.

“Temos que continuar acreditando. Precisamos de cinco vitórias (nas últimas cinco rodadas), e vamos fazer de tudo para conseguir este objetivo”.

Mas o técnico reconheceu que a derrota foi um golpe no aspecto psicológico para todos, tanto que os vestiários tinham clima fúnebre.

“Claro que a gente sentiu, nos dá muita tristeza sofrer estas duas últimas derrotas da forma como elas aconteceram. Sei que é difícil para o torcedor digerir duas derrotas como estas. Se ele quiser xingar, está no seu direito e temos que saber enfrentar esta situação” – comentou, se referindo também à derrota na rodada passada para o CSA, por 3 a 1, dentro de São Januário.

VASCO MELHOR ?

Para Diniz, o Vasco esteve bem perto da vitória em Campinas e que poderia lhe deixar perto do G4, com chances reais de brigar pelo acesso. “Nós tivemos a vitória praticamente na mão com o pênalti (perdido por Cano), depois ainda tivemos o escanteio e sofremos o gol num contra-ataque. O pênalti desmobilizou nosso time” – reconheceu.

Sobre a escolha de Cano e não de Nenê para a cobrança do pênalti quase aos 40 minutos, o técnico foi claro, elogiando a capacidade de ambos. “Não é porque o Nenê bateu um pênalti contra o Sampaio Corrêa que ele vai ser o batedor oficial. No último jogo quem cobrou foi o Cano. Nós temos dois caras acostumados a bater e na hora bate aquele que se sente melhor”.

Sobre o jogo em si, apesar da forte pressão do Guarani no segundo tempo, com grandes defesas do goleiro Lucão, Fernando Diniz analisou o jogo de forma diferente.

“O Vasco foi o time mais a fim de fazer o gol. Nós controlamos o jogo. Concordo que faltou infiltração, faltou finalização, mas não faltou vontade. O Guarani ficou na espera de um contra-ataque. No lance do gol deles, perdemos o pênalti, depois tivemos a chance no escanteio e sofremos um contra-golpe que eles tiveram o mérito de aproveitar” – concluiu.

CLÁSSICO E 5 JOGOS

O Vasco agora vai fazer o clássico com o Botafogo, domingo, às 16 horas, em São Januário, pela 34.ª rodada, atrás da reabilitação após duas derrotas e para manter vivo o sonho de voltar à elite. Com 47 pontos está em oitavo lugar, sete pontos atrás do Goiás, o primeiro dentro do G4.

“Desde o começo eu falo que se tem chance, tem que acreditar. Vamos nos organizar e pensar neste clássico e depois nos outros jogos. Vamos pensar só em 2021 e não adianta falar agora de 2022” – prometeu Diniz.