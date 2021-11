‘Precisamos pensar nos 180 minutos’ – Futebol Interior

Tombos, MG, 12 (AFI) – Focado no segundo título nacional, depois de erguer o caneco da Série D de 2014, o Tombense está em reta final de preparação para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro da Série C, que será neste sábado (13), contra Ituano, em casa, no Estádio Almeidão, às 17h15.

Para a partida, o técnico Rafael Guanaes não tem desfalques e vai mandar a campo o que tem de melhor em seu elenco. De qualquer forma, o treinador pediu atenção perante ao Ituano, que segundo ele, tem um time forte e precisará de atenção durante os 180 minutos. A partida de volta acontece no próximo sábado (20), em Itu.

“Já vi jogos do Ituano, tem um jogo reativo, com contra-ataques muito rápidos e transições ofensivas eficientes. Estamos estudando, buscando estratégias para nos capacitar para esse primeiro jogo e depois pensar no segundo, daquilo que for acontecer. Mas é fazer uma construção para fazer dois grandes jogos na final”, disse o comandante.

Sendo assim, o Tombense deve entrar em campo neste sábado com com a seguinte formação: Felipe Garcia; David, Bruno Bispo, Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo, Capa, Luis Otávio e Jean Lucas; Rubens e Everton Galdino.