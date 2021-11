Precisando de um detox? veja 5 formas de melhorar o aspecto do rosto e da pele

Já parou para pensar na quantidade de coisas que a pele sofre durante o dia a dia? Estresse, poluição, exposição ao sol…isso tudo sem falar nos maus hábitos como dieta desregrada e a perda de sono. Mas, você sabia que como poucas ações incluídas na rotina você pode dar a sua pele um ‘descanso’? Confira abaixo algumas maneiras de limpar os poros e renovar a pele!

1) Fazer máscara de argila no rosto a cada quinze dias

Se você ainda não se rendeu aos benefícios da argila para tratar o rosto, essa é a hora de dar uma chance às máscaras faciais! Especialmente quando se fala em detox completo, as argilas preta, vermelha e verde já entram como opção mais indicadas para o rosto justamente por terem propriedades antioxidantes, antissépticas e adstringentes – todas elas capazes de varrer as toxinas e sujeiras para fora dos poros.

Dica: lembre-se de usar a máscara de argila a cada 15 dias no seu ritual de beleza. Esse é o intervalo ideal para deixar que a pele respire tranquila e se renove a cada aplicação.

2) Limpar profundamente a pele todas as noites antes de dormir

Por falar em limpeza dos poros, uma boa dica é criar o hábito de limpar o rosto diariamente – pelo menos – antes de dormir! Durante a madrugada, a pele começa a se regenerar, restabelecendo o pH e aumentando a produção de colágeno nas células. Ou seja, é tarefa nossa dar uma ajudinha extra no ritual de beleza para facilitar o trabalho da natureza e garantir uma pele viçosa e iluminada!

Dica: uma maneira rápida e fácil de limpar a pele profundamente é apostar na água micelar! Ela pode ser usada na versão líquida com a ajuda do algodão ou, então, com lenços demaquilantes.

3) Priorizar o descanso no sono de beleza

Dormir faz tooooda diferença para a pele. Quando você não tem uma boa noite de sono (de mais ou menos 7 horas diárias), os níveis do hormônio ligado ao estresse se elevam e, então, o corpo começa a formar radicais livres que comprometem bastante a elasticidade do rosto, causando rugas, linhas de expressão, olheiras e até mesmo espinhas.

4) Beber mais água durante o dia

A hidratação é mega importante para se conseguir uma pele iluminada e saudável. Uma dica importante para limpar o organismo e equilibrar os níveis de água nas células é apostar no consumo da bebida em si. O correto é consumir cerca de 2 litros de água por dia.