Precisando de uma combinação de resultados para se salvar, Londrina terá mudanças contra o Vasco – Futebol Interior

Londrina, PR, 26 (AFI) – Chegou a hora da verdade. Focado em uma combinação de resultados para se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina entrou na reta final de preparação para encarar o Vasco, neste domingo (28), às 16h, no Estádio do Café, quando será disputada a 38ª e última rodada praticamente de forma completa.

Atualmente na 17ª colocação com 41 pontos, o Londrina precisa vencer sua partida e ainda contar com um tropeço do Remo diante do Confiança em casa, para ai sim se salvar da degola. Por conta da importância do duelo, o técnico Márcio Fernandes está quebrando a cabeça para montar o time titular do Tubarão.

Isso porque, o lateral-direito Matheus Bianqui e o zagueiro Marcondes estão suspensos e não poderão atuar. Com isso, Elacio Cordoba ganha a vaga na direita e Saimon fará dupla titular de zaga com Augusto. Já na lateral-esquerda Eltinho se recuperou de dores musculares e voltou ao time titular.

Mas, as mudanças não param por aí. Na frente, por opção técnica, Márcio Fernandes está estudando a entrada de Caprini e Marcelinho que foram bem no segundo tempo contra o Vila Nova e agradaram. Sendo assim, Victor Daniel e Roberto não tem presenças garantidas ao lado de Zeca no ataque.

Até por conta disso, o Londrina deve entrar em campo nesta última rodada com a seguinte formação: César; Elacio Cordoba, Saimon, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Mossoró (Marcelo Freitas); Marcelinho, Zeca e Caprini (Roberto).