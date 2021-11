Prefeito Djalma Beltrão promove encontro com deputados e vereadores na manhã deste domingo (28)

O prefeito de Piaçabuçu, Djalma Beltrão (REPUBLICANOS), recebeu na manhã deste domingo, 28 de novembro, em sua chácara na cidade ribeirinha, os deputados estaduais Paulo Dantas, Dudu Ronalsa, Yvan Beltrão e Bruno Toledo, além de vereadores e outras lideranças políticas.

Durante o encontro, o deputado Paulo Dantas, que está sendo o mais cotado para assumir o governo em março, quando Renan Filho deve se afastar para concorrer a uma vaga no Senado Federal, falou do projeto de lei de origem governamental, que estabelece o Plano de Cargos e Carreira do magistério público estadual e dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação de nível fundamental e médio.

Perguntado sobre a possibilidade de disputar as eleições de 2022 como candidato a governador, Paulo Dantas destacou a atuação do presidente da ALE, deputado Marcelo Victor, a quem o sertanejo elogiou como um grande líder que democratiza sempre as decisões e ações do legislativo alagoano. Sem afirmar ou negar que será candidato a governador, disputando sua reeleição, caso assuma como ‘governador tampão’, Dantas apenas disse que o diálogo desenhará o futuro.

“Estamos percorrendo o caminho sem arrogância e prepotência, fazendo sempre uso da humildade para que possamos ouvir os colegas de parlamento, os prefeito, vereadores e lideranças comunitárias, para que a partir daí possamos construir um projeto político que seja ideal para o nosso Estado de Alagoas”, enfatizou Paulo Dantas.