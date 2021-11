Prefeito Ronaldo Lopes anuncia inaugurações e mais investimentos para Penedo

Gestor também falou sobre concurso público, concessão de serviços do SAAE durante entrevista nesta quinta-feira, 18

Decom PMP

O Centro de Convenções e Eventos de Penedo será inaugurado no próximo dia 28 de novembro, com show da cantora Elba Ramalho. Dois dias após, a comunidade remanescente quilombola Senhor do Bonfim receberá as primeiras obras prontas do Programa Meu Bairro Melhor.

As boas notícias foram divulgadas pelo Prefeito Ronaldo Lopes nesta quinta-feira, 18, durante entrevista ao radialista Peterson Almeida, âncora do Canal do Povo (Penedo FM).

O líder do governo municipal assegurou a realização dos festejos religiosos alusivo ao Bom Jesus dos Navegantes, com atrações artísticas caso se confirme a liberação de eventos com capacidade máxima de público em Alagoas.

O prefeito iniciou a conversa agradecendo as orações e mensagens que recebeu do povo penedense em função da cirurgia cardíaca cuja recuperação melhora a cada dia, em grande parte, graças ao apoio da população, segundo declarou.

Ronaldo Lopes falou sobre o concurso público lançado em 2019 e suspenso por conta da pandemia de Covid-19, certamente cujo cronograma será retomado em breve, com possibilidade de realização das provas em janeiro do próximo ano.

Além disso, um novo edital será elaborado para abertura de vagas de algumas profissões que não foram contempladas no edital do concurso 2019. O prefeito frisou que para o antigo edital as inscrições serão mantidas, mas para essas novas vagas terão novas inscrições.

Prestes a retomar seu ritmo intenso de trabalho, Ronaldo Lopes anunciou mais investimentos para 2022, entre eles a construção da Avenida São Francisco, obra incluída no projeto de duplicação do trecho Penedo-Piaçabuçu que já tem edital publicado pelo Governo de Alagoas.

A Avenida São Francisco interligará a rodovia AL 101 – Sul (saída de Penedo para Piaçabuçu, à altura da subestação de energia) com a rodovia AL 110, nas imediações do antigo Ginásio do Sesi, com interseção na pista entre Penedo e Pindorama, a AL – 105, rodovia com cerca de 8 km para conclusão de todo o trajeto de 32 km de asfalto.

A atenção do Governador Renan Filho ao povo de Penedo vai resultar ainda em mais 14 quilômetros de ruas asfaltadas na cidade e também na pavimentação do acesso ao povoado Tabuleiro dos Negros, primeira etapa da rodovia Caminhos do Imperador.

A malha viária estadual da região também será melhorada com a conclusão da recuperação da rodovia AL – 110, trecho de Igreja Nova até a BR 101, no município de São Sebastião.

Creches

Com obras já iniciada, a primeira creche do Programa Criança Alagoana (CRIA) está sendo construída no aterro da Lagoa do Oiteiro. Ao mesmo tempo, a nova delegacia de Polícia Civil que funcionará num CISP modelo II está em fase adiantada de construção.

“Nós temos um governador que equilibrou o estado e tem atendido todos os pedidos da população penedense”, frisou Ronaldo Lopes sobre o trabalho que é copiado inclusive por setores da oposição.

A concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário decorrente do Novo Marco Legal do Saneamento está sendo adotada por municípios que desistiram desse tipo de modelo que coloca Alagoas entre os estados que melhor se adequaram à lei federal.

Ainda sobre esse assunto, Ronaldo Lopes avalia que a distorção do plano que evita a venda do SAAE Penedo, assegurando o emprego e o salário dos servidores até a aposentadoria e a continuidade da tarifa social para famílias de baixa renda é motivada por má-fé e interesses politiqueiros.

Por Fernando Vinícius