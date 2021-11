Prefeito Ronaldo Lopes participa de debate sobre turismo em Comissão do Senado

Gestor penedense atendeu convite do Senador Fernando Collor e destacou investimentos realizados no município durante audiência realizada com formato híbrido

O Prefeito Ronaldo Lopes participou nesta segunda-feira, 29, de importante debate sobre o turismo no Brasil promovido no Senado, com formato hibrido (presencial e on-line).

Convidado pelo Senador Fernando Collor (presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo), o gestor penedense acompanhou a exposição sobre instrumentos de avaliação que, além dos dados, geram subsídios importantes para o planejamento de ações no âmbito da denominada Conta Satélite de Turismo.

Ronaldo Lopes agradeceu o convite e parabenizou pela oportunidade de aprendizado a respeito do conjunto de medidas fundamentais para mensurar resultados e nortear tomada de decisões, orientação que será repassada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), conforme afirmou.

Ainda durante a videoconferência, o Prefeito de Penedo destacou a inauguração do Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, investimento direcionado ao turismo de negócios que recuperou e restaurou o Cinema São Francisco.

A solenidade de abertura aconteceu no dia anterior ao debate virtual e foi encerrada com show da cantora Elba Ramalho, tudo transmitido ao vivo pela Prefeitura de Penedo.

Ronaldo Lopes citou outros investimentos que ampliam a oferta de atrativos turísticos, como a Marina instalada no Bairro Santo Antônio, equipamento que viabiliza o turismo náutico.

Na área do Centro Histórico com patrimônio histórico, artístico e cultural tombado em nível nacional, destaque para a restauração do Theatro Sete de Setembro e do Chalé dos Loureiros, imóvel que abriga o Museu do Rio São Francisco, acervo da Fundação da Casa do Penedo.

Fernando Collor parabenizou pelo trabalho desenvolvido e fez diversos elogios a Penedo, acrescentando inclusive a sugestão de visita para internautas e parlamentares que acompanhavam o debate.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP