Prefeitos fazem apelo para tentar diminuir filas do Cadúnico

Nos últimos dias, várias capitais do país começaram a registrar enormes filas em Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). Isso está acontecendo porque boa parte desses brasileiros estão preocupados com a questão da entrada no programa Auxílio Brasil, que deve entrar em cena dentro de mais alguns dias.

Toda essa movimentação está deixando os prefeitos das cidades preocupados com a situação. De acordo com relatos nas redes sociais, muitas pessoas estão até mesmo passando a madrugada dormindo nas portas desses locais. Boa parte delas, no entanto, nem precisariam estar ali.

Toda a confusão acontece porque se sabe que o Cadúnico é a única porta de entrada para este novo Auxílio Brasil. E essa inscrição para entrar nesta lista acontece justamente através do CRAS ou de alguns outros centros da cidade. Por isso, muita gente está indo para esses locais.

Prefeitos de várias cidades alertam que só precisam ir ao CRAS as pessoas que ainda não possuem o Cadúnico ou que precisam atualizar os seus dados na plataforma. Todos os outros casos não precisam passar por uma resolução de forma presencial. Imagina-se que se todos soubessem disso, as filas estariam menores.

A preocupação maior gira em torno do perigo que muitas dessas pessoas estão passando neste momento. Ao passar uma madrugada inteira em uma fila, esses brasileiros se expõem a um risco ainda maior de assaltos e de outros crimes. Além disso, sabe-se que a pandemia do novo coronavírus ainda não acabou e segue fazendo vítimas fatais.



Antes de ir a um centro desses é importante pensar bem no que você quer fazer por lá. Se é apenas tirar uma dúvida, talvez seja uma boa opção ligar para a Prefeitura da sua cidade ou mesmo visitar o endereço oficial do programa na internet.

É possível saber pela internet se você tem Cadúnico e além disso dá também para saber se ele está atualizado. Tudo isso se faz pelo site oficial do Meu Cadúnico. É simples. Basta inserir as suas informações pessoais.

Quem já faz parte do Bolsa Família, vale lembrar, também não precisa ir ao CRAS. De acordo com o Ministério da Cidadania, essas pessoas irão para o novo benefício de maneira automática, sem nenhuma necessidade de nova inscrição.

Auxílio Brasil

O plano do Governo Federal é começar os pagamentos do Auxílio Brasil ainda neste próximo dia 17 de novembro. Neste primeiro repasse, apenas os usuários que estavam no Bolsa Família em outubro é que poderão receber o montante.

Além disso, vale lembrar também que os valores dos pagamentos nessa primeira rodada também não serão turbinados. Eles até terão um aumento, mas será de 17,8% e isso ainda não eleva o patamar para a casa dos R$ 400 como prometeu o Governo.

Esses repasses turbinados só devem acontecer mesmo a partir de dezembro, ou seja, da segunda libração. A ideia é fazer pagamentos mínimos de R$ 400 para cerca de 17 milhões de pessoas. Mas isso vai depender da Reforma dos Precatórios.