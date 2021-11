Prefeitura de Areado – MG divulga novo Concurso público: Até R$13 mil

A Prefeitura Municipal de Areado, no estado de Minas Gerais, divulga novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas de nível superior na administração municipal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Contador (1 vaga); Médico ESF (2 vagas); e Psicólogo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.471,16 a R$ 13.096,86 ao mês, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 29 de dezembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Portal Acesso Sete. O valor da inscrição está fixado em R$ 85,00.

PROVAS



O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio logico e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 16 de janeiro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

MÉDICO do ESF: I – realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita; II – executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adultos e idosos; III -realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; IV – realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001; V – aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; VI – fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; VII – realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; entre outras atividades.

PSICÓLOGO do CRAS: a) I – possuir conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos socioassistenciais e legislações relacionadas a segmentos específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.); II – possuir conhecimento da rede socioassistencial, das políticas públicas e órgãos de defesa de direitos; entre outros. b) desenvolver atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação que visem ao fortalecimento familiar e à convivência comunitária; II – realizar atendimento individual e em grupo; III – realizar entrevista e parecer técnico; entre outros. c) O profissional poderá e deverá realizar outras tarefas correlatas a função de acordo com sua habilitação, considerando a necessidade do interesse público municipal e/ou determinadas pelo superior imediato.

CONTADOR: Elaborar plano de contas. Definir a classificação de receitas e despesas. Assinar, como responsável técnico, todos os documentos de natureza contábil gerados pela área de contabilidade. Elaborar rotinas e normas técnicas de contabilidade. Orientar e supervisionar a escrituração dos atos e fatos contábeis.

EDITAL 001/2021