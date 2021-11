Prefeitura de Ascurra – SC abre Processo seletivo: Até R$3,8 mil

A Prefeitura Municipal de Ascurra, em Santa Catarina, abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Educação Física; Professor de Língua Estrangeira – Inglês; Professor II; Professor II; Professor de Artes; Enfermeiro; Enfermeiro – PSF (Emprego Público); Engenheiro Civil; Médico Geral Comunitário (Emprego Público); Médico Geral Comunitário (Emprego Público); Nutricionista; Oficial de manutenção e conservação; Técnico de Enfermagem; Técnico de Segurança no Trabalho; Operador de Equipamentos; Orientador Pedagógico; Procurador; Supervisor de Recursos Humanos; Atendente de Educação Infantil; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Educação; Auxiliar de Serviços Gerais; Contador; Agente de Combate à Endemias – Dengue; Agente Operacional; e Assistente Social.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.020,75 a R$ 3.811,89, por carga horária de 20 a 44 horas semanais, mais benefícios.

INSCRIÇÃO



Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 21 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da SC Treinamentos. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 80,00.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos gerais e específicos; prova de títulos; mais prova prática. As avaliações serão aplicada no dia 5 de dezembro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 002/2021