Prefeitura de Bom Jesus do Sul – PR abre Processo seletivo: Até R$4,2 mil

No estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Bom de Jesus do Sul abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Enfermagem; Assistente Social; Educador Físico; Enfermeiro; Motorista de veículo; Nutricionista; Auxiliar de Serviços Gerais – Feminino; Auxiliar de Serviços Gerais – Masculino; Auxiliar de Educação Infantil; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Consultório Dentário; Professor de Artes; Psicólogo 20h; Psicólogo 40; Odontólogo; Técnico de Enfermagem; Vigilante Sanitário; Professor de Anos Iniciais; Professor de Educação Infantil; Professor de Educação Física; Professor de Língua Inglesa; e Professor de Língua Espanhola.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 4.274,10, por carga horária de 20 horas a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de novembro de 2021, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada rua São Paulo, nº 41, Centro, no horário das 8h às 11h e de 13h às 16h.



PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 04/2021