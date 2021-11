Prefeitura de Gaspar – SC anuncia Processo seletivo para Procurador municipal

No estado de Santa Catarina a Prefeitura Municipal de Gaspar anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher uma vaga no cargo de procurar municipal na administração municipal. O salário oferecido é de R$ 8.327,44, mais R$ 450,00 acrescido de vale alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

INSCRIÇÃO



Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 12 de novembro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (IESES). O valor da inscrição está fixado em R$ 110,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, noções de informática, direito constitucional, direito Administrativo, direito civil, direito processual civil, direito ambiental, direito tributário, direito do trabalho e previdenciário, e direito processual do trabalho; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicada no dia 5 de dezembro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Representar judicial e extrajudicialmente os interesses do Município; II ? A consultoria e assessoria jurídica do Poder Executivo e da Administração em geral; III ? O acompanhamento do processo legislativo municipal e atos normativos; IV ? Promover a cobrança da dívida ativa através de ação judicial; V ? Realizar outras atividades consideradas de competência da Procuradoria?Geral do Município; VI – Realizar demais atribuições previstas em lei.

EDITAL 010/2021