Prefeitura de Guaraniaçu – PR abre nos editais de Concursos públicos: Até R$16,1 mil

No estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Guaraniaçu abre novos editais de concursos públicos que tem por objetivo preencher 49 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital 01/2021: Médico Clínico Geral – 40 horas (1); Médico Ortopedista; Médico Psiquiatra (1); Motorista (5); Nutricionista (1); Assistente Administrativo (8); Assistente Social; Engenheiro Agrônomo; Farmacêutico; Farmacêutico Bioquímico; Fisioterapeuta; Gari (6); Médico Clínico Geral – 20 horas (1); Professor de Educação Infantil; Professor do Ensino Fundamental – Séries/Anos iniciais (5); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Informática (1); Operador de Escavadeira (4); Operador de Pá Carregadeira (2); e Operador de Trator de Lâmina (1).

Edital 02/2021: Enfermeiro ESF (1); Médico ESF; Técnico de Enfermagem ESF (8); Agente Comunitário de Saúde; Agente de Endemias (2); e Dentista ESF (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.122,57 a R$ 16.110,25 ao mês.



INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 12h do dia 15 de dezembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficia da banca organizadora da Objetiva Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 e R$ 125,00.

PROVAS

A seleção contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; prova de títulos para os cargos de professor; mais prova prática para os cargos de operador de pá carregadeira, operador de trator de lâmina, motorista e operador de escavadeira.

As avaliações serão aplicadas no dia 23 de janeiro de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2021

EDITAL 02/2021