Prefeitura de Iraquara – BA abre Processo seletivo na área da saúde

Edital oferece vagas de ensino médio completo na secretaria municipal de saúde

A Prefeitura Municipal de Iraquara, no estado da Bahia, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 12 vagas no cargo Agente Comunitário de Saúde.

As oportunidades serão distribuídas nas seguintes localidades: PSF – Maria Missias dos Anjos Matinha; PSF – José Francisco Lopes Zabelê; PSF Osvaldo Teixeira de Almeida; PSF- Janio Pimenta; PSF – Albertino Alves De Souza Iraporanga; PSF- Adalberto Félix; PSF- Elias de Jesus Assunção; PSF Félix de Souza Neto; e PSF – Joaquim Caio S. Oliveira Santa Rita.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 12 de dezembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fundação de Apoio à Educação e Desenvoltarvimento Tecnológico. O valor da inscrição está fixado em R$ 80,00.

PROVAS



O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizada no dia 9 de janeiro de 2022.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2021