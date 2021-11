Prefeitura de Itapoá – SC anuncia Concurso público: Até R$11,5 mil

Edital oferece vagas de nível médio/técnico e superior na administração municipal

No estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Itapoá anuncia novo concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 93 vagas para profissionais em cargos de nível médio/técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Médio/Técnico: Operador de Máquinas Pesadas e Automatizadas (4); Técnico de Contabilidade I (1); Técnico de Enfermagem I (7); Instrutor Musical – Instrumentos de Sopro (metais) (1); Instrutor Musical – Instrumentos de violão (1); Agente Administrativo I (5); Assistente em Legislação I (1); e Educador Social (8); Superior: Médico 20h (2); Nutricionista I (1); Odontólogo I – 20h (1); Profissional de Educação Física I (1); Arquiteto I (1); Auditor Fiscal I (1); Contador I (1); Enfermeiro I (2); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil I (3); Psicólogo I (2); Turismólogo I (1); Engenheiro Florestal I (1); e Médico PSF (4); Superior Magistério: Professor Disciplina Ensino Religiosa (2); Professor Disciplina Geografia (3); Professor Disciplina de História (1); Professor Disciplina Língua Estrangeira (Inglês) (2); Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE (3); Professor Disciplina Educação Física (2); Professor Educação Infantil (1); Professor Disciplina Matemática (1); Coordenador Pedagógico I (15); Professor Anos Iniciais (4); Professor Disciplina de Artes (1); Professor Disciplina Ciências (2); Professor Disciplina de Música (2); e Professor Disciplina Língua Portuguesa (4).



Os salários oferecidos variam entre R$ 855,37 a R$ 11.535,62, mais R$ 448,40 de auxílio-alimentação, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO



Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 30 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fundação Fafipa. O valor da inscrição oscila entre R$ 28,00 a R$ 40,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, leis do município e conhecimentos específicos;

Prova prática para os cargos de instrutor musical – instrumentos de sopro (metais), instrutor musical – instrumentos de violão e operador de máquinas pesadas e automatizadas;

Prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas no dia 23 de janeiro de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 47/2021