Prefeitura de Ivoti – RS divulga Concurso público para todos os níveis

No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Ivoti divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 11 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível superior completo: médico ginecologista, professor anos iniciais (2), professor ciências físicas e biológicas (1), professor educação artística (1), advogado, agente técnico fazendário, arquiteto, bibliotecário, contador, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, fonoaudiólogo, gestor de recursos humanos (1), professor história, professor língua alemã, professor língua inglesa, professor matemática, professor música, professor português (1), professor educação física (2), professor educação infantil, professor geografia (2), psicólogo, psicopedagogo e veterinário;

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.906,97 a R$ 6.735,43, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO



Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec. O valor da inscrição oscila entre R$ 78,60 a R$ 157,20.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, legislação, matemática, informática, conhecimentos específicos, e fundamentos da educação;

Prova discursiva para o cargo de advogado;

Prova prática para os cargos de motorista e operador de máquinas;

Prova de títulos para os cargos de professor.

As avaliações serão aplicada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2021