Prefeitura de Lontras – SC abre novo Processo seletivo

No estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Lontras faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 03 vagas em cargos de nível superior completo e incompleto.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor – Pedagogia Habilitado (1); Professor – Pedagogia Não-Habilitado; Professor de Educação Física Habilitado; Professor de Educação Física Não-Habilitado; Professor de Ensino Religioso Habilitado (1); Professor de Ensino Religioso Não-Habilitado; Professor de Artes Habilitado; Professor de Artes Não-Habilitado; Professor de Língua Estrangeira – Inglês – Não-Habilitado; Professor de Língua Estrangeira – Inglês – Habilitado; Fonoaudiólogo (1).



Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.886,24 a R$ 3.285,77 mensais, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico via internet. O valor da inscrição está fixado em R$ 70,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais/atualidades, conhecimentos de informática e conhecimentos específicos.

As avaliações serão realizada no dia 21 de novembro de 2021, das 9h às 12h, nas dependências da Escola de Educação Básica Irmã Maria Tambosi, localizado na rua Justino de Oliveira, 477 – Lontras, Santa Catarina.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 05/2021